Названа цель сборной России по биатлону на этапе КМ в Рупольдинге

Главная задача сборной России по биатлону на предстоящем этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге — завоевать максимальную олимпийскую квоту, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. По его словам, также важно проверить того или иного спортсмена на определённой дистанции, сообщает Metaratings.ru.

Тренерам нужно получить уверенность в том или ином спортсмене. Первая цель этого этапа — завоевать максимальную квоту. Во-вторых, важно проверить того или иного спортсмена на определённой дистанции, — сказал Майгуров.

Он добавил, что этап в Рупольдинге — ключевой для команды, несмотря на то что перед Олимпиадой будет ещё один этап в Антхольце (Италия).

Шестой этап Кубка мира в Рупольдинге пройдёт с 12 по 16 января. На предыдущем этапе в Оберхофе сборная России завоевала две золотые медали в шести гонках.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.