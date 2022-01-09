Время пострелять: биатлонисты из России начали год с успешного этапа КМ

У российских поклонников биатлона в преддверии главных соревнований четырехлетия — Олимпиады в Пекине — появляется всё больше поводов для оптимизма. Пятый этап Кубка мира в немецком Оберхофе стал самым удачным для сборной России в нынешнем сезоне и принёс команде две золотые медали в шести гонках. Рассказываем подробнее об успехе отечественных биатлонистов, который мог стать ещё более впечатляющим.

Возвращение Логинова и уровень Резцовой

Соревнования в Оберхофе начались с двух спринтов. Первыми в борьбу за медали вступили мужчины. Российская сборная была обескровлена потерей своего лидера — Эдуарда Латыпова, который перед стартом этапа в Германии находился на наивысшей среди россиян пятой позиции в общем зачёте Кубка мира. Спортсмен подхватил коронавирус и оказался на самоизоляции. К счастью, заболевание Латыпов переносит бессимптомно, скорее всего, он очень быстро вернётся к полноценным тренировкам.

Однако и в отсутствии лидера в сборной России нашлось, кому блеснуть. Прежде всего, это удалось Александру Логинову, который блестяще отстрелял на «лёжке» и допустил обидный промах пятым выстрелом из положения стоя. Однако ход в этот день у спортсмена был блестящим — он уходил со второго огневого рубежа третьим в пяти секундах от лидеров Эмильена Жаклена и Струлы Холма Легрейда — но в итоге вынес обоих и взял первое личное золото. В топ-10 попали ещё двое россиян — Антон Бабиков и Даниил Серховостов, которые заняли шестое и восьмое места соответственно.

Хороший спринт выдала и Кристина Резцова, которая как всегда была очень хороша ногами, но снова не блеснула на огневых рубежах. После нуля на «лёжке» россиянка дважды попала в «молоко» на стойке, чем лишила себя шансов на медали. При этом она всё равно заняла высокую седьмую позицию, в очередной раз утвердившись в статусе лидера российской женской сборной.

К сожалению, другие россиянки выступили отвратительно. Валерия Васнецова стала 24-й, Ирина Казакевич — 30-й, Светлана Миронова — 33-й, а Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко и вовсе оказались за пределами 80 сильнейших. Состояние большей части российских девушек не может не вызывать беспокойство.

Кристина Резцова RONALD WITTEK/ТАСС

Эстафетные подвиги

Звёздный час Резцовой наступил в сингл-миксте. Россиянка бежала в паре с Антоном Бабиковым и продемонстрировала чудеса скорости. На четырех огневых рубежах спортсменка взяла аж семь дополнительных патронов и даже ушла на штрафной круг, но ногами просто разрывала соперниц. Бабиков тоже стрелял неидеально: он обошёлся пятью доппатронами и не заходил на штрафные круги, но также продемонстрировал очень приличный ход.

В итоге россияне смогли прийти к финишу первыми и сделать важный шаг на пути к завоеванию максимальной квоты из шести человек для мужской сборной на Олимпиаде в Пекине. Однако для этого нужны достойные выступления и в предстоящих гонках.

Очень неплохо сборная России выступила и в смешанной эстафете. Там тренеры выставили экспериментальный состав из Максима Цветкова, Александра Поварницына, Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой. Россиянам удалось обойтись без штрафных кругов, допустить вменяемое количество промахов и взобраться на итоговую пятую позицию. Для такого состава это впечатляющий результат.

Максим Цветков vk.com/mxtsv

Упущенное счастье

После феноменального выступления в спринте Логинов мог взять ещё одну золотую медаль в гонке преследования, и до последнего огневого рубежа у него был прекрасные шансы на это. Россиянин ушёл на старт с семисекундным преимуществом от ближайшего преследователя и с каждой отсечкой лишь увеличивал отрыв.

К первой «стойке» россиянин подошёл с нулём в графе «промахи» и минутным превосходством над преследователями, и тут у него начались первые проблемы. Логинов допустил один промах, а также потерял два патрона, а вмести с ними и время на перезарядку. При этом у него всё равно осталось внушительное преимущество в 30 с небольшим секунд. Даже два промаха на последнем рубеже, наверняка, не помешали бы Логинову взять золото, однако он промахнулся целых три раза. Это лишило его не только победы, но и медалей. Логинов пришёл к финишу пятым — неплохой, но очень обидный результат.

Кристина Резцова в пасьюте оказалась в другой роли. Она стартовала седьмой и была вынуждена догонять лидеров. На первой половине дистанции россиянка здорово отработала из положения лёжа и хорошо прошла по дистанции. Итогом стало второе место и 25-секундное отставание от лидера — норвежки Марте Рейселанд.

Всё рухнуло на первой «стойке»: Резцова попала в порыв ветра и промазала целых три раза. Это фиаско отбросило её на восьмую позицию и практически лишило шансов на медали. На второй «стойке» Резцова повторила тот же трюк и в итоге пришла к финишу 14-й. Из положительных моментов стоит отметить её ход - по этому показателю она оказалась лучшей. Неплохо выступил и Валерия Васнецова, которая оказалась на 11-й позиции.

В общем, за месяц до Олимпиады на перспективы российских биатлонистов можно смотреть со сдержанным оптимизмом. Главное, не сбавлять оборотов.