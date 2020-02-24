https://static.news.ru/photo/34fbf0e4-56df-11ea-81b0-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов заработал €46,5 тысяч призовых на чемпионате мира по биатлону, который прошёл в итальянском Антхольце.

Больше всех на турнире заработала норвежка Марте Рёйселанн (€99 тысяч). Её соотечественник Йоханнес Бё заработал €90,5 тысяч, итальянка Доротея Вирер — €83,35 тысяч, француз Мартен Фуркад — €66,7 тысяч, передаёт ТАСС.

Российские биатлонисты в сумме на чемпионате мира заработали €79 тысяч. Призовые за выступление на турнире также получат Екатерина Юрлова-Перхт (€10,5 тысяч), Матвей Елисеев (€8,25 тысяч), Никита Поршнев (€6 тысяч), Евгений Гараничев (€5,25 тысяч) и Ирина Старых (€2,5 тысяч).

Ранее Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце. В гонке преследования российский биатлонист выиграл бронзовую награду, писал NEWS.ru.