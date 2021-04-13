Стало известно об уходе ещё одного фигуриста из академии Плющенко

https://static.news.ru/photo/5e957e34-9c57-11eb-b789-96000091f725_660.jpg Артём Ковалёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фигурист Артём Ковалёв намерен покинуть академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко из-за ухода его тренера Александра Волкова. Где продолжит карьеру 17-летний фигурист, пока неизвестно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На данный момент не могу ничего сказать, извините, — сказал Ковалёв в разговоре с «СЭ».

Артём Ковалёв перешёл в академию Плющенко из отделения «Хрустального» столичного Центра спорта и образования «Самбо-70» в 2018 году вместе со своим наставником Александром Волковым. В этом сезоне фигурист стал победителем открытого первенства Москвы и двух этапов Кубка России.

Ранее NEWS.ru писал, что российский тренер по фигурному катанию Александр Волков вместе с супругой Мартин Даженэ приняли решение о прекращении сотрудничества с академией «Ангелы Плющенко». Об этом сообщается на официальной странице команды Волкова в Instagram.