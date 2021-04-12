Из академии Плющенко ушли два тренера по фигурному катанию

https://static.news.ru/photo/9ab9d264-9bc8-11eb-b57d-96000091f725_660.jpg Александр Волков Фото: volkov_iceteam/instagram.com

Российский тренер по фигурному катанию Александр Волков вместе с супругой Мартин Даженэ приняли решение о прекращении сотрудничества с академией «Ангелы Плющенко». Об этом сообщается на официальной странице команды Волкова в Instagram.

Это было интересное и плодотворное сотрудничество. Мы все вместе прошли большой путь, подготовили много классных спортсменов и добились высоких результатов!!! Хотим пожелать нам всем удачи и благополучия!!! — говорится в сообщении.

Специалисты проработали в команде двукратного олимпийского чемпиона три года. Волков перешёл в академию Плющенко из отделения «Хрустальный» столичного Центра спорта и образования «Самбо-70» в 2018 году.

Академия «Ангелы Плющенко» открылась в апреле 2017 года. Главным событием, которое произошло с Евгением в качестве тренера, — переход Александры Трусовой из команды Этери Тутберидзе в 2020 году. Вместе с Трусовой в группе начала работать Вероника Жилина, а 31 июля к девушкам присоединилась Алёна Косторная, которая в результате неудачного сезона вернулась обратно к Тутберидзе.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе спортивной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в группу Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер России Нина Мозер назвала слух вполне вероятным, писал NEWS.ru.