Мозер не исключила переход Тарасовой и Морозова в группу Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/f19729b6-9b9f-11eb-8b66-96000091f725_660.jpg Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер России Нина Мозер отреагировала на возможный переход спортивной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в группу Этери Тутберидзе. Фигуристы на данный момент тренируются с хореографом из команды Тутберидзе Даниилом Глейхенгаузом.

Евгения и Владимир катаются там (в «Хрустальном». — NEWS.ru), они участвуют в шоу Тутберидзе. Это подходит им, наверное, это хорошо. Я к этому вообще никакого отношения не имею. Глобальных выводов делать не нужно. Пока они решают вопрос, как им дальше развиваться. Они же длительное время в Америке готовились, и там была основная база. А сейчас такую подготовку сложно поддерживать в связи с финансами, перелетами, отсутствием виз, — передаёт слова Мозер «Спорт-Экспресс».

По мнению заслуженного тренера, вариант, при котором Тарасова и Морозов могут продолжить заниматься в «Хрустальном» после шоу, нельзя исключать.

Всякое же может быть, — отметила Мозер.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призёры чемпионата мира.

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