Стало известно, когда CAS проведёт заседание по делу Валиевой

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Спортивный арбитражный суд (CAS) проведёт заседание выездной панели по делу российской фигуристки Камилы Валиевой 13 февраля, сообщил министр спорта России Олег Матыцин. Состав арбитров, назначенных на дело 15-летней спортсменки, ещё неизвестен. Их определит глава выездной панели CAS Майкл Ленард, передаёт «Р-Спорт».

По нашей информации, спортивный арбитраж рассмотрит дело в воскресенье, — сказал Матыцин.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство намерены обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.