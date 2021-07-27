Стальные дети: как гимнастки добыли историческую победу для России

Феерия в гимнастике продолжается. После триумфальной победы мужчин в командном многоборье девчонки подхватили эстафетную палочку и также довели дело до конца. Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова в нервном противостоянии с американками добыли золото в командном многоборье. Первое в истории России! Знакомимся с главными героинями сегодняшнего дня.

Капитан

Сборную России в качестве капитана выводила Ангелина Мельникова. 21-летняя спортсменка к своим годам значительно преуспела в спортивной гимнастике. Сейчас она является самой титулованной спортсменкой в сборной России. У неё за плечами есть даже олимпийский опыт. Вместе с Алией Мустафиной в качестве капитана команды Ангелина брала серебро в многоборье в Рио.

С Олимпиады в Бразилии прошло почти пять лет. С того момента Мельникова успела собрать большое количество медалей на чемпионатах мира и Европы (является четырёхкратной чемпионкой Европы и имеет по две серебряные и бронзовые медали с ЧМ), стать сама капитаном, а сегодня ещё привести свой коллектив к исторической победе. Заключительный номер в соревнованиях принадлежал как раз ей. И справилась она с ним безукоризненно.

Ангелина Мельникова Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Начало Мельниковой в спорте было довольно типичным. Ангелина была очень энергичным ребёнком в детстве, поэтому родители решили подыскать ей секцию. Сначала выбор пал на танцы, но этот род деятельности совсем не понравился Ангелине. И вот уже после танцев девочку привели в спортивную гимнастику.

С гимнастикой любовь сложилась. Причём взаимная. Мельникова с первых же тренировок зарекомендовала себя очень способной девочкой. Как итог, уже в 11 лет её заметили московские специалисты и она переехала тренироваться в «Озеро Круглое». И пошло-поехало.

Главным её козырем в спортивной гимнастике стал универсализм. Конечно, у Ангелины, как и у многих спортсменок, есть свои коронные виды (вольные упражнения), однако при этом она чувствует себя комфортно на всех гимнастических снарядах. А вы-то думаете, почему Ангелина постоянно выступает в многоборье... Вот вам и ответ.

Старше Мельниковой во всей команде сборной России была только Лилия Ахаимова (24 года), которая сегодня также стала олимпийской чемпионкой. За её плечами нет олимпийского опыта, нет огромного количества титулов. Однако к нынешней Олимпиаде спортсменка подошла в отличной форме, чем заработала право поехать в Токио и выступить в команде.

Лилия Ахаимова Алексей Филиппов/РИА Новости

Дебютантки

В женском многоборье нашу команду представляли сразу две дебютантки — Владислава Уразова и Виктория Листунова.

16-летние гимнастки приехали на первые в своей жизни Олимпийские игры и не дрогнули. Обе спортсменки выступали так хладнокровно, так непринуждённо, словно за спиной был огромный опыт выступлений на международных стартах. Собственно, а где ещё успели отличиться юные гимнастки до Олимпиады в Токио?

Владислава Уразова Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

На прошедшем в этом году чемпионате России по спортивной гимнастике Уразова собрала полный комплект наград: золото в упражнениях на брусьях, серебро в многоборье, а также бронзу в вольных упражнениях. Уразова по итогам турнира даже была признана MVP (самым полезным спортсменом соревнований). Что касается чемпионата Европы, который прошёл в Базеле в этом году, то спортсменка на этом турнире взяла серебро на брусьях.

Такое уверенное выступление спортсменки в нынешнем сезоне, конечно же, заставило тренеров рассмотреть её кандидатуру на Олимпиаду. Говоря о Владиславе, главный тренер России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отмечала, что эта девочка не вызывает у тренерского штаба никаких сомнений.

Виктория Листунова Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Сомнений не вызвала и Виктория Листунова. На последнем европейском первенстве Вика взяла золото как раз в командном многоборье. Это золото из Базеля автоматически закрыло вопрос о том, кто будет выступать в команде в Токио.

Теперь, по итогам командных выступлений в женском команднике, мы можем с уверенностью констатировать, что каждая из спортсменок оказалась в нужное время в нужном месте. Опытные и совсем ещё юные гимнастки объединились в одну команду и сделали невозможное. За это им большое спасибо!