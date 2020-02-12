Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал состав на первую гонку чемпионата мира, который стартует 13 ферваля в итальянском Антхольце.
В смешанной эстафете первый этап побежит Ирина Старых, второй — Екатерина Юрлова-Перхт, третий — Матвей Елисеев, а на последнем этапе выступит Александр Логинов,
Гонка состоится в 16:45 мск.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава СБР Владимир Драчёв говорил о расширении женской команды за счёт девушек с Кубка IBU. По его словам, планировалось позвать Екатерину Глазырину и Ульяну Кайшеву, однако Глазырина вынуждена пропустить чемпионат мира из-за болезни.
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