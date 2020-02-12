https://static.news.ru/photo/e1309648-4d8f-11ea-a8be-fa163e074e61_660.jpg Ирина Старых Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал состав на первую гонку чемпионата мира, который стартует 13 ферваля в итальянском Антхольце.

В смешанной эстафете первый этап побежит Ирина Старых, второй — Екатерина Юрлова-Перхт, третий — Матвей Елисеев, а на последнем этапе выступит Александр Логинов, передаёт ТАСС.

Гонка состоится в 16:45 мск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава СБР Владимир Драчёв говорил о расширении женской команды за счёт девушек с Кубка IBU. По его словам, планировалось позвать Екатерину Глазырину и Ульяну Кайшеву, однако Глазырина вынуждена пропустить чемпионат мира из-за болезни.