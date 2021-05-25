Состав сборной России по фигурному катанию может измениться

https://static.news.ru/photo/e5e0912e-be14-11eb-8274-96000091f725_660.jpg Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Окончательный состав сборной России по фигурному катанию будет утверждён по итогам чемпионата страны, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По данным источника, состав сборной России формируется по спортивному принципу, исходя из результатов за предыдущий сезон. Однако есть федеральный закон, который даёт дополнительную опцию для формирования списков.

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», устанавливают критерии отбора для участия в международных соревнованиях, которыми являются результаты всероссийских соревнований, — заявили в Минспорта России.

14 мая Федерация фигурного катания России опубликовала состав национальной команды на сезон-2021/22. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не вошли в состав сборной России.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возвращении Евгении Медведевой в спорт.