16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

«А вы в это верите?»: Тарасова высказалась о возвращении Медведевой в спорт

12:24, 14 мая 2021
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала отсутствие в составе сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22 Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

Они выступали в этом сезоне? Вы их видели? Есть правила, которые нужно выполнять, чтобы попасть в сборную. Они продолжают совершенствоваться и украшать разные российские шоу и программы. Опираясь на многолетний опыт, они продолжают жить дальше, — сказала Тарасова корреспонденту NEWS.ru.

На вопрос о том, сможет ли вернуться Медведева в большой спорт, тренер ответила риторическим вопросом.

А вы в это верите? — заключила Тарасова.

18-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С того момента фигуристка выступает исключительно в шоу-программах. В 2020-м она стала ведущей телесезона «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным.

После зимних Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера, переехав в Торонто. Однако в сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала абсолютно нормальным непопадание двух учениц Тутберидзе в состав национальной команды.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео