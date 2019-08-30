https://static.news.ru/photo/5becaa94-ccd9-11e9-a371-fa163e074e61_660.jpg Елена Соколова Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Россиянка Елена Соколова стала второй на соревнованиях по прыжкам в длину в рамках этапа Мирового вызова в Берлине.

Она смогла прыгнуть на 6,65 м.

«Золото» досталось её сопернице из Германии Малайке Михамбо, которая прыгнула на 6,99 м. Замыкает тройку Анастасия Мирончик-Иванова из Белоруссии с результатом в 6,63 м.

Ранее, как писал News.ru, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что легкоатлеты на Олимпийских играх — 2020 в Токио будут выступать в национальной экипировке.