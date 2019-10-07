Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин ответил на призыв трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене уйти в отставку руководству ВФЛА, сказав, что подумает.

Я подумаю. Я не собираюсь это комментировать. Могу только сказать, что для себя я эту тему считаю закрытой, по ней я уже высказался, а всё остальное — уже история, — заявил РИА Новости Шляхтин.

Ласицкене на своей странице в Instagram написала пять пунктов с претензиями к главе ВФЛА, писал News.ru.

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях