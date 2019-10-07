https://static.news.ru/photo/98d1786a-e8f2-11e9-9e64-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин ответил на призыв трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене уйти в отставку руководству ВФЛА, сказав, что подумает.
Я подумаю. Я не собираюсь это комментировать. Могу только сказать, что для себя я эту тему считаю закрытой, по ней я уже высказался, а всё остальное — уже история, — заявил РИА Новости Шляхтин.
Ласицкене на своей странице в Instagram написала пять пунктов с претензиями к главе ВФЛА, писал News.ru.