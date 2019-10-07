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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что президенту Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрию Шляхтину необходимо уйти в отставку.

Ласицкене также отметила, что у неё никогда не было «ровных» отношений со Шляхтиным, как до этого заявил он. Позиция всей моей команды — руководство ВФЛА должно уйти в отставку, —...