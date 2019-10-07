https://static.news.ru/photo/dfd6f56c-e8ea-11e9-8fef-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: lasitskene.maria/instagram.com

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что президенту Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрию Шляхтину необходимо уйти в отставку.

Ласицкене также отметила, что у неё никогда не было «ровных» отношений со Шляхтиным, как до этого заявил он.

Позиция всей моей команды — руководство ВФЛА должно уйти в отставку, — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Помимо этого, Ласицкене написала еще четыре пункта с претензиями к главе ВФЛА.

Шляхтин назвал результаты российских спортсменов на чемпионате мира в Дохе очень хорошими, писал News.ru.