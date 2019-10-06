Дмитрий Шляхтин Дмитрий Шляхтин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин назвал результаты российских спортсменов на чемпионате мира в Дохе очень хорошими.

Он отметил, что россияне преодолели множество препятствий на пути к этому турниру.

Это была одна команда, каждый выступил в меру своих возможностей. Вопреки жесточайшему давлению мы сумели добиться очень хорошего результата и превзойти показатели предыдущего чемпионата мира в Лондоне, — сказал Шляхтин ТАСС.

Российские спортсмены, выступавшие на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей, писал News.ru.

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