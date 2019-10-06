Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские спортсмены, выступавшие на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей турнира.

Всего в нейтральном статусе на соревнованиях в Дохе позволили выступить 30 российским спортсменам. Первое золото в копилку россиян принесла Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), затем первое место заняла Мария Ласицкене,...