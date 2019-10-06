https://static.news.ru/photo/9c4da01e-e85b-11e9-b921-fa163e074e61_660.jpgДмитрий Шляхтин Фото: Сергей Булкин/News.ru
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин назвал результаты российских спортсменов на чемпионате мира в Дохе очень хорошими.
Он отметил, что россияне преодолели множество препятствий на пути к этому турниру.
Это была одна команда, каждый выступил в меру своих возможностей. Вопреки жесточайшему давлению мы сумели добиться очень хорошего результата и превзойти показатели предыдущего чемпионата мира в Лондоне, — сказал Шляхтин ТАСС.
Российские спортсмены, выступавшие на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей, писал News.ru.