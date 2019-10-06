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Российские спортсмены, выступавшие на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей турнира.

Всего в нейтральном статусе на соревнованиях в Дохе позволили выступить 30-ти российским спортсменам.

Первое золото в копилку россиян принесла Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), затем первое место заняла Мария Ласицкене, став первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Серебряные медали чемпионата мира завоевали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Василий Мизинов (ходьба 20 км) и Михаил Акименко (прыжки в высоту). Бронзовой медалью отметился еще один прыгун в высоту Илья Иванюк.

Чемпионат мира в Дохе завершится позже в воскресенье, 6 октября. В оставшихся дисциплинах российские спортсмены не представлены.

Мужская сборная России по баскетболу 3×3 завоевала золотые медали на Кубке мира среди игроков до 23 лет, который прошел в Китае, писал News.ru.