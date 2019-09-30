https://static.news.ru/photo/7aa12a40-e3b9-11e9-8960-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Petr Sznapka/CTK/Global Look Press

Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе. В первой попытке спортсменка взяла высоту 2,04 метра.

Она стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Ласицкене выиграла вторую медаль российских спортсменов на турнире.

Ранее золотую медаль завоевала россиянка Анжелика Сидорова в прыжках с шестом. Она обошла американку Сэнди Моррис и Екатерини Стефаниди из Греции. Результат Сидоровой — 4,95 м, писал News.ru.