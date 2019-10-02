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Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, выступавшая за Словакию, сообщила, что завершает свою спортивную карьеру.

Ухожу с глубоким чувством благодарности за всё то, что мне спорт дал, и за то, как Вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов, —...