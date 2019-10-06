Мужская сборная России по баскетболу 3×3 завоевала золотые медали на Кубке мира среди игроков до 23 лет, который прошёл в Китае.
В финальном матче российская команда переиграла сборную Украины со счётом 21:11. Бронзовые медали турнира завоевала сборная Сербии.
Россию на турнире представляли Даниил Абрамовский, Илья Карпенков, Александр Зуев и Кирилл Писклов.
Казань планирует провести чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года и чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года, писал News.ru.
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