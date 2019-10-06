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Казань планирует провести чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года и чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года.

Пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN) рассказала о встрече президента LEN Паоло Барелли с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, которая прошла в Казани. Барелли поддержал желание России провести в Казани эти...