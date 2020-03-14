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44-летний Ларри Демери, отбывающий пожизненное заключение в США, вскоре может выйти на свободу по правилу условно-досрочного освобождения. Демери является одним из двух человек, осуждённых за убийство отца бывшего баскетболиста Майкла Джордана.

Как сообщает TMZ Sports, возможность УДО для Демери в настоящий момент активно рассматривается уполномоченными органами. Пока неизвестно, когда именно мужчина сможет выйти на свободу. Также не сообщается, есть ли возможность...