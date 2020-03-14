Антон Шипулин Антон Шипулин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший биатлонист, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин считает, что в сборной России не хватает сплочённости.

Нужно возвращаться к периоду, когда вся команда была очень сильной и, главное, сплочённой. Сейчас же как таковой команды нет. Все сидят по разным углам, и это, я считаю, ключевая проблема российского биатлона, — цитирует Шипулина «Спорт-Экспресс».

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в пасьюте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, преодолев дистанцию 12,5 км за 31 минуту 25,4 секунды и допустив три промаха на четырёх огневых рубежах. Все призовые места заняли французские спортсмены. Вторым стал Кентен Фийон Майе (+2,9; 2), третье место занял Эмильен Жаклен (+4,5; 4), писал NEWS.ru.

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