Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции. Спортсменка набрала в общей сумме 77,94 балла. Турнир проходит в Гренобле.
В короткой программе фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп.
На втором промежуточном месте остановилась ещё одна ученица Тутберидзе Алёна Косторная. Она набрала за короткую программу 76,44 балла. На третьей строчке — Ксения Синицына (69,89).
Произвольная программа у женщин состоится 20 ноября. Начало соревнований в 15:00 мск.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Аделия Петросян, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер на соревнованиях. Этот элемент спортсменка выполнила во время произвольной программы на этапе Кубка России в Перми. Таким образом, в женском одиночном катании теперь представлены все прыжки в четыре оборота на турнирах.