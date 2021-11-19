Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российская фигуристка Аделия Петросян, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер на соревнованиях. Этот элемент спортсменка выполнила во время произвольной программы на этапе Кубка России в Перми. Таким образом, в женском одиночном катании теперь представлены все прыжки в четыре оборота на турнирах.

Сначала фигуристка исполнила четверной риттбергер в каскаде с двойным тулупом, но на нём судьи усмотрели недокрут в четверть оборота. Затем ученица Тутберидзе зашла на второй риттбергер в четыре оборота, однако...