https://static.news.ru/photo/2a719054-e4e1-11e9-a7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: пресс-служба Федерации спортивного бриджа России

Сборная России по спортивному бриджу завоевала золотые медали чемпионата мира, прошедшего в китайском городе Ухане, в миксте.

В четвертьфинале россияне обыграли команду Франции, уверенно победив со счётом 250:210. По итогам первого дня полуфинала Россия проигрывала Румынии, но смогла сравнять счёт и вышла в финал, поскольку в случае ничьей победителем матча становится команда, выигравшая матч на круговом этапе.

В финальной встрече россияне обыграли США — 175:170 и впервые стали чемпионами мира, сообщает пресс-служба Федерации спортивного бриджа России.

Facebook совместно с университетом Карнеги — Меллона рассказали о создании искусственного интеллекта Pluribus, играющего в покер. Как утверждают разработчики, их проект стал первым, которому удалось победить профессиональных игроков в Техасский Холдем, писал News.ru.