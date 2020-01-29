Мужская сборная России по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на юниорском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
Россияне с одним штрафным кругом преодолели дистанцию гонки за 1 час 32 минуты 7,7 секунды, использовав 14 дополнительных патронов. В составе российской сборной выступали Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов и Карим Халили.
Второе место заняла сборная Германии, третье — Франции.
Ранее российская биатлонистка Анастасия Халиуллина завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде. Второе место заняла Милена Тодорова из Болгарии. Бронзу завоевала швейцарка Эми Басерга, писал NEWS.ru.
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