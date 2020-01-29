Фото: rusbiathlon/vk.com

В Интернете появилось видео, на котором запечатлён последний полёт вертолёта баскетболиста Коби Брайанта незадолго до его падения.

Молодой человек, опубликовавший фрагмент видео, признался, что в тот день просто снимал необычные вещи, которые происходят рядом с его домом. К сожалению, сегодня утром я не осознавал, что снимаю вертолёт...