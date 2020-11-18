Вирус в сборной по биатлону: красавица-сенсация да старики-разбойники

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал состав сборной России на декабрьские этапы Кубка мира, которые пройдут в Финляндии и Австрии. Главной сенсацией стало объявление об уходе в декрет лидера женской сборной 35-летней Екатерины Юрловой-Перхт, для которой это с большой вероятностью означает завершение карьеры. Её место в составе займёт 21-летняя Анастасия Гореева — самая яркая российская биатлонистка новой волны. У мужчин никто из молодёжи не смог пробиться в состав на контрольных стартах, и потому самым молодым участником команды стал 26-летний Эдуард Латыпов. NEWS.ru разбирается, кто будет представлять нашу страну на Кубке мира.

В самом начале стоит сделать оговорку, что все эти расклады в нынешнюю эпоху предварительные, так как если у кого в сборной будет обнаружен коронавирус, команда сядет на карантин и рискует в полном составе пропустить как минимум первый этап, так как по финским законам контактировавшие с заболевшим должны быть изолированы на 10 дней. С учётом того, что вирус проник в команду ещё пару недель назад, о точном числе переболевших мы можем только догадываться. Но заболевший Кирилл Стрельцов вместе со всеми бежал спринт, сюрприз можно ждать откуда угодно. Свежий пример — сборная по бобслею, которая не допущена до этапа Кубка мира в Латвии после трёх положительных тестов.

Итак, составы.

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Семён Сучилов и Пётр Пащенко.

Женщины: Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.

Как «старики» молодёжь обыграли

Хотя прошедшие на прошлой неделе контрольные старты и не объявлялись отборочными, их результаты напрямую повлияли на состав команды. Так, сторонники омоложения мужской сборной могут рвать на себе волосы. Ни лучший новичок прошлого сезона Никита Поршнев, ни самый титулованный юниор в истории Игорь Малиновский, ни перспективные Василий Томшин, Кирилл Стрельцов и Карим Халили в команду не пробились. До последнего была надежда, что последнего включат тренерским решением, однако его не взяли даже запасным. Парень перепахал со своим лыжным тренером Егором Сориным и в контрольных стартах выглядел тяжело.

Зато списанные в прошлом сезоне на берег ветераны вновь воспрянули духом. Антон Бабиков был не нужен ни главному тренеру Анатолию Хованцеву, ни президенту СБР Владимиру Драчёву. Из Швеции, где он выступал по дополнительной квоте, его отправили домой без винтовки, не дав даже шанса закрепиться в команде после попадания в топ-15 в индивидуальной гонке, а затем игнорировали до конца сезона. Антон собрался, закусил удила и всю предсезонку так продуктивно работал с основной сборной, что одну из гонок выиграл, а в другой финишировал третьим. Бывший старший тренер Сергей Белозёров собирался отцепить из команды и Евгения Гараничева, а потому единственного в мужской команде призёра Олимпийских игр спасла только тренерская перестановка. Но и с новыми наставниками пришлось идти ва-банк.

После таких больших объёмов варианта два — побежит спортсмен быстро или вообще остановится. Но если работает первый, то бежит биатлонист, как правило, долго. Речь о том, что атлеты могут подойти к отбору налегке и пробежать в таком состоянии один-два старта хорошо. Но потом стабильно выступать у них не получится. Здесь же Евгений показал результат как раз после огромной, серьёзной проделанной работы, — говорил личный тренер Гараничева Максим Кугаевский в интервью «Тюменской арене».

Оставшиеся места в команде заняли её теневой лидер Эдуард Латыпов, который пока никак не может реализовать свой потенциал на соревнованиях, 29-летний Пётр Пащенко и 28-летний Семён Сучилов, которые до этого на этапах Кубка мира появлялись лишь эпизодически. Пащенко занял второе место в спринте на фоне перенесённого коронавируса. Считается, что он и был нулевым пациентом в команде, однако даже после его положительного теста контакты спортсменов с внешним миром и между собой продолжались. Зато теперь Пётр едет в Финляндию с антителами и может чувствовать себя уже комфортно. Получается, что перенесённая болезнь не помешала ему попасть в команду и вместо эпизодических выступлений в конце сезона теперь у него будет полноценный старт в Кубке мира.

В этой связи стоит отметить мудрое решение Александра Логинова и Матвея Елисеева не участвовать в контрольных стартах и готовиться отдельно. Места в команде им были и так гарантированы, а в одиночку проще избежать заразы. Впрочем, в автобусе, который повезёт спортсменов из Питера в Финляндию, все будут одинаково уязвимы.

Александр Логинов vk.com/alexander__loginov

Юрлова уступила место юниорке

В женской сборной Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Светлана Миронова гарантировали себе участие в декабрьских этапах Кубка мира по результатам прошлого сезона, а потому оставалось разыграть четыре позиции. Две победы готовившихся в это межсезонье по самостоятельно программе Ульяне Кайшевой и Евгении Павловой позволили им вернуться в команду, хотя при предыдущем тренере Виталии Норицыне они в состав не попадали. Как и в случае с Гараничевым и Бабиковым, это показывает, что если тренер неправильно готовил спортсмена, то это не повод его окончательно списывать. Другие два места должны были достаться воспитанницам старшего тренера женской сборной Тамаре Ворониной и Ирине Казакевич. Первая в прошлом году выступала лишь на декабрьских этапах, а для второй это будет полноценный дебют в сборной.

Стоит отметить, что ряд спортсменок не принял участие в контрольных стартах. Виктория Сливко и Анастасия Шевченко несколько дней не тренировались из-за болезни, но уже вернулись в строй, а о причинах пропуска стартов Мироновой и Валерией Васнецовой тренерский штаб предпочитает не распространяться. На фоне отстранения по допинговым обвинениям Екатерины Глазыриной можно сказать, что состав тренеры собирали с миру по нитке, да ещё и получили сюрприз за день до его объявления. Юрлова-Перхт после тренировки узнала о своей беременности и приняла решение пропустить этот сезон. Таким образом, забронированное для неё место отойдёт 21-летней дебютантке Анастасии Гореевой, которая шокировала на отборочных стартах своей скоростью, показав лучший ход среди всех участниц.

Анастасия Гореева Анастасия Гореева/vk.com

Молодые и быстрые

В этом году дебютантки смогли пробиться на Кубок мира только в женской команде. Анастасию Горееву взяли в сборную ещё в 19 лет, но прошлый сезон из-за постоянных болезней у неё не получился ни на взрослом, ни на юниорском уровне. Уже сейчас у Насти поклонников больше, чем у многих более титулованных биатлонисток. У девушки яркая внешность, татуировка в виде талисмана-лисы на левой руке и бесчисленное множество серёжек в левом ухе. Она учит английский, мечтая дать без запинки интервью после первой международной победы, читает книги на сборах и любит снимать видео.

Ирина Казакевич старше Гореевой всего на два года, так что ещё может считаться перспективной спортсменкой. Как и Светлана Миронова, она воспитанница старшего тренера команды Михаила Шашилова, а впервые заявила о себе на Универсиаде-2019 в Красноярске, где завоевала две серебряные медали. Как и Гореева, она попала в команду год назад и тоже в первом сезоне хорошо проявила себя только в ноябре — декабре, а концовку провела смазанно.

Горееву и Казакевич помимо перспективного возраста объединяет ещё скорость на трассе, что нынче в женском российском биатлоне большая редкость. На контрольных стартах в Тюмени девушки были в числе самых быстрых, чем и обратили на себя внимание тренеров и заслужили дебютировать среди лучших из лучших. Однако продержаться весь первый сезон в обойме будет непросто. Во-первых, потому что на Кубке мира их скоростями никого не удивишь, во-вторых, со стрельбой Анастасия и Ирина дружат пока не очень, и остаётся надеяться на помощь прирождённого снайпера Алексея Волкова и гуру в стрелковой науке Николая Загурского.

В целом же в Финляндию едет настолько непредсказуемая и разносторонняя команда, что сложно даже представить, какой результат она может показать. Ждать медалей можно по привычке разве что от Александра Логинова, а все остальные могут как удивить со знаком минус и провалиться, так и стать одним из открытий декабря.