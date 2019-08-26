https://static.news.ru/photo/73085b7a-c837-11e9-a7d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Женская волейбольная сборная России после двух побед на чемпионате Европы в Словакии оступилась в третьем матче группового этапа, проиграв команде Германии.

Немки вырвали победу у россиянок в пяти партиях — 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11).

Самыми результативными в составе нашей сборной были Наталия Гончарова и Ксения Парубец (по 19 очков), а также Ирина Королёва (16).

В группе D, матчи которой проходят в Братиславе, в лидеры вышла сборная Германии — 8 очков после трёх матчей. Россиянки — на второй позиции с семью очками. На третьем месте — хозяйки соревнований — словачки (6 очков после двух игр).

Следующий матч на европейском первенстве российская сборная проведёт в среду, 28 августа, с командой Испании, которая с тремя набранными очками после трёх встреч занимает четвёртое место в группе.

В предыдущем матче чемпионата сборная России легко расправилась с командой Швейцарии — 3:0 (28:26, 25:19, 25:9), а в стартовом поединке турнира подопечные Вадима Панкова также в трёх сетах взяли верх над белорусскими волейболистками, писал ранее News.ru.