https://static.news.ru/photo/05b09f0e-c5cd-11e9-8e48-fa163e074e61_660.jpg Фото: eurovolley.cev.eu

Женская сборная России по волейболу начала чемпионат Европы с победы над командой Белоруссии. Встреча состоялась в Братиславе.

Россиянки выиграли встречу всухую — 3:0. Счёт по партиям — 26:24, 25:16, 25:22. Игру пропускал старший тренер команды России Серджио Бузато, дисквалифицированный на три встречи за оскорбительный жест.

В матче соперниц россиянок по группе Германия одолела Швейцарию 3:0. Сборная России встретится со Швейцарией 25 августа.

Чемпионат Европы по волейболу совместно принимают Словакия (Братислава), Турция (Анкара), Венгрия (Будапешт) и Польша (Лодзь). Финал состоится 8 сентября.

Тренер сборной России Серджио Бузато после игры со сборной Южной Кореи 4 августа растянул пальцами веки, изобразив узкие глаза. Жест посчитали расистским. Международная федерация волейбола (FIVB) вынесла наказание в виде трёхматчевой дисквалификации. Позднее, как передавал News.ru, Бузато извинился за свой поступок. Тренер заявил, что расистской подоплёки в его жесте не было, а таким образом он отмечал попадание на олимпиаду в Токио.