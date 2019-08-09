https://static.news.ru/photo/8bb98ca2-baa9-11e9-b003-fa163e074e61_660.jpg Серджио Бузато Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Итальянский тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато принёс извинения за свой жест, который посчитали расистским, после победы над Южной Кореей в олимпийской квалификации.

Приношу свои самые искренние и глубокие извинения всем, чьи чувства мог задеть, а также моим коллегам по работе, ВФВ, FIVB и всему волейбольному сообществу, — приводит слова Бузато « Спорт-Экспресс ».

Он крайне расстроен, что фото с его жестом было расценено как проявление расизма. Также он заявил, что у него не было желания унизить кого бы то ни было и теперь он понимает и осознаёт, что совершил легкомысленный поступок.

После матча российской сборной с Южной Кореей (3:2), который прошёл 4 августа в Калининграде, появилась фотография, на которой Серджио Бузато растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза, что восприняли оскорблением. В ВФВ заявили News.ru, что жест тренера не был расистcким. В свою очередь, Международная федерация волейбола (FIVB) начала рассмотрение жалобы от Южной Кореи на Бузато, писал News.ru.