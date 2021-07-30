Российские гандболистки обыграли Францию в упорной концовке матча на ОИ

Гандболистки из России обыграли француженок в матче группового этапа на летней Олимпиаде — 2020 в Токио со счётом 28:27.

Поражение ставило россиянок на грань вылета. Игра получилась упорной, с обилием фолов и контактной борьбы, ни одна из команд не могла уйти в отрыв. Россиянки проигрывали в первом тайме, а затем повели в два мяча, но снова упустили инициативу.

В ходе напряжённой концовки пару важных мячей с пенальти забила Екатерина Ильина, что позволило сборной России одержать победу и набрать пять очков в четырёх играх. Заключительный матч россиянки, улучшившие шансы на выход из группы, проведут с командой Испании.

Ранее сообщалось, что женская сборная Норвегии по пляжному гандболу отказалась выступать в откровенных бикини в матче за третье место чемпионата Европы — 2021. На игру против испанок (0:2) девушки вышли в шортах и были оштрафованы Европейской федерацией гандбола.