Российские биатлонисты стали вторыми в эстафете на Кубке мира в Чехии

https://static.news.ru/photo/b4880a42-7dca-11eb-98da-96000091f725_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Сборная России по биатлону в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

Победу одержали немецкие биатлонисты в составе Эрика Лессера, Беннедикта Долля, Арнда Пайффера и Филиппа Наврата, допустившие лишь пять промахов. Россияне использовали восемь дополнительных патронов и опередили норвежцев, которые, несмотря на три круга штрафа, сумели стать бронзовыми призёрами.

Как писал NEWS.ru, женская сборная России по биатлону в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой заняла восьмое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии.