https://static.news.ru/photo/c8379724-404a-11ea-84e8-fa163e074e61_660.jpg Светлана Миронова Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Graban/Global Look Press

Шведская биатлонистка Ханна Эберг заняла первое место в гонке с общего старта на шестом этапе Кубка мира в Поклюке.

Победительница преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 14,4 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци (+6,5; 0), третье — француженка Анаис Бескон (+27,6; 0).

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировав на 19-м месте (+2.14,7; 4). Ирина Старых стала 20-й (+2.24,4; 2), Екатерина Юрлова-Перхт — 21-й (+2.30,4; 3).

Сборная России по биатлону установила новый рекорд: россияне не занимают призовые места уже 26 гонок подряд.

Ранее французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл масс-старт на шестом этапе Кубка мира в Поклюке. Второе место занял немец Бенедикт Долль, третье — норвежец Йоханнес Бё. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, финишировавший на 11-м месте. Кирилл Стрельцов занял 19-е место, Александр Логинов — 20-е, писал NEWS.ru.