Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл гонку с общего старта на шестом этапе Кубка мира в Поклюке.
Победитель преодолел дистанцию 15 км за 36 минут 21,5 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Второе место занял немец Бенедикт Долль (+10,0; 1), третье — норвежец Йоханнес Бё (+10,3; 2).
Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, финишировавший на 11-м месте (+1.11,4; 0). Кирилл Стрельцов занял 19-е место (+1.44,2; 1), Александр Логинов — 20-е (+1.49,9; 4).
Российские биатлонисты повторили свой антирекорд, установленный в 2016 году, выступая на протяжении 25 гонок без медалей.
Ранее сборная Франции по биатлону выиграла смешанную эстафету на шестом этапе Кубка мира в Поклюке. Сборную России в смешанной эстафете представляли Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых, которые финишировали на четвёртом месте, писал NEWS.ru.
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