https://static.news.ru/photo/30c50df4-3f87-11ea-8610-fa163e074e61_660.jpg Фото: biathlonworld.com

Сборная Франции по биатлону выиграла смешанную эстафету на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Французские биатлонисты преодолели дистанцию за 1 час 17 минут 53,3 секунды, использовав восемь дополнительных патронов на огневых рубежах. Второе место заняла сборная Норвегии (+40,6; 4), бронза досталась немецким биатлонистам (+1.01,4; 5).

Сборную России в смешанной эстафете представляли Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых, которые финишировали на четвёртом месте (+1.24,8; 7).

Ранее российский дуэт в составе Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой занял 13-е место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке, писал NEWS.ru.