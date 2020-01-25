https://static.news.ru/photo/dd7b506c-3f73-11ea-ba19-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Латыпов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский дуэт в составе Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой занял 13-е место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

Россияне использовали 10 запасных патронов и проиграли 1.18,5 минуты победителям из Франции Эмильену Жаклену и Анаис Бескон. Вторыми сенсационно финишировали эстонцы Рене Захна и Регина Оя (+5,9 секунды, 0+3 промахов). Третье место заняла команда Австрии в составе Симона Эдера и Лизы Терезы Хаузер (+12,1, 0+6).

Как сообщал NEWS.ru, сегодня в смешанной эстафете в составе сборной России в Поклюке побегут Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых.