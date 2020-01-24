https://static.news.ru/photo/2af460ee-3ecb-11ea-93c8-fa163e074e61_660.jpg Матвей Елисеев Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал составы команд на гонки, которые пройдут 25 января на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Сборную России в смешанной эстафете представят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых.

В одиночной смешанной эстафете выступят Эдуард Латыпов и Кристина Резцова.

Ранее норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Поклюке. Второе место занял француз Мартен Фуркад. Третьим стал его соотечественник Клод Фабьен, писал NEWS.ru. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, заняв 16-е место. Кирилл Стрельцов финишировал 17-м, Эдуард Латыпов — 24-м, Евгений Гараничев — 35-м, Никита Поршнев — 37-м, Матвей Елисеев — 38-м.