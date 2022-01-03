Российская лыжница победила в общем зачёте «Тур де Ски»

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Российская лыжница Наталья Непряева победила в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». В последней гонке в Валь-ди-Фьемме (Италия) спортсменка заняла четвёртое место, что не помешало ей остаться во главе общего зачёта. Второе место заняла шведская лыжница Эбба Андерсон, третьей стала норвежка Хейди Венг.

Таким образом, Непряева стала первой лыжницей из России, выигравшей «Тур де Ски». В мужском зачёте россияне несколько раз побеждали в многодневке. Дважды это делал Александр Большунов. По одному разу одерживали победу Александр Легков и Сергей Устюгов.

«Тур де Ски» проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.

Ранее сообщалось, что Непряева завоевала золото в спринте классическим стилем «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Лыжница также выиграла классический масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.