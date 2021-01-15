Роднина указала на слабость Плющенко

https://static.news.ru/photo/6c98d580-57a1-11eb-bb60-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу жалоб тренера фигуристов Евгения Плющенко на судейство. Двукратный олимпийский чемпион выражал недовольство на чемпионате России в Челябинске.

Тренеры и спортсмены не должны апеллировать к судьям, отметила Роднина в беседе с «Чемпионатом». По её словам, для таких ситуаций существует руководство команды, которое может подать протест.

Не знаю, зачем нужно давить на арбитров. Жалуются только слабые. В фигурном катании есть золотое правило: тренеры и участники соревнований не обсуждают работку судей, — подчеркнула прославленная фигуристка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что хореограф из группы заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алексей Железняков извинился перед Евгением Плющенко за произошедший между ними конфликт. Однако фигурист его извинения не принял, а его слова раскаяния высмеял. По словам Плющенко, мужчина должен отвечать за свои слова.