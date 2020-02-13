https://static.news.ru/photo/ecbd7e96-4e65-11ea-9742-fa163e074e61_660.jpg Анфиса Резцова Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова заявила, что резкое высказывание французского биатлониста Мартена Фуркада её обидело.

Он никогда не достигнет того, чего достигла я. Он этого недостоин. Зря он так сказал в адрес трёхкратной олимпийской чемпионки. Он меня обидел, — цитирует Резцову РИА Новости.