Анфиса Резцова Анфиса Резцова Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова заявила, что резкое высказывание французского биатлониста Мартена Фуркада её обидело.

Он никогда не достигнет того, чего достигла я. Он этого недостоин. Зря он так сказал в адрес трёхкратной олимпийской чемпионки. Он меня обидел, — цитирует Резцову РИА Новости.

Резцова ранее заявила, что считает, что определённые медицинские препараты помогают побеждать норвежским и французским биатлонистам, в числе которых Фуркад. Француз заявил, что у Резцовой старческий маразм, писал NEWS.ru.

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