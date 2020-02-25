https://static.news.ru/photo/b7326f2c-57cd-11ea-8005-fa163e074e61_660.jpg Кристина Резцова Фото: Holger John/www.imago-images.de/Global Look Press

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР), олимпийский чемпион Евгений Редькин считает, что нужно было дать шанс проявить себя на чемпионате мира Кристине Резцовой, а Ирина Старых и Светлана Миронова не были готовы к выступлениям.

Плохо, что не дали выступить Резцовой. Старых и Миронова были не готовы, это было видно с первого же старта. Тут слепому видно. Нужно было попробовать всех. Не получилось — хорошо, продолжайте ставить тех, — цитирует Редькина РИА Новости.

Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды для выступления на чемпионате Европы, в который вошла Кристина Резцова.

NEWS.ru писал, что Международный союз биатлонистов (IBU) перенёс чемпионат Европы — 2020 из Эстонии в Белоруссию из-за плохой погоды. Турнир пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия обеспечит максимально комфортные условия для проведения турнира.