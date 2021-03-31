Призёр чемпионата России Ушкина переходит в сборную Румынии

https://static.news.ru/photo/350b1d50-920f-11eb-a5d0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

25-летняя российская биатлонистка Наталья Ушкина со следующего сезона будет выступать за сборную Румынии, так как получила гражданство этой страны. Об этом она сама рассказала после выступления на чемпионате России, где она заняла второе место в спринте. Также к спортсменке проявляли интерес команды Молдавии и Украины.

Я получила румынское гражданство и с нового сезона буду выступать за эту команду. В этом сезоне меня содержала Мордовия, поэтому я на этом чемпионате исполняю обязательства перед этой командой. В мае я поеду уже на первый сбор с румынской командой. Меня также звали в Молдавию, но я решила выбрать Румынию, потому что эта страна мне больше нравится. К тому же я мечтаю о выступлении на Олимпийских играх, это моя главная цель, — приводит слова Ушкиной спецкор NEWS.ru.

Также спортсменка рассказала, что была на просмотре и в украинской команде, с которой провела сбор, но до конкретных предложений дело не дошло.

Как писал NEWS.ru, биатлонистка Евгения Павлова, одержавшая победу в спринте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, заявила, что хотела бы продолжить работать самостоятельно с личным тренером, а не в составе сборной России.