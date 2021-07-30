Посол РФ призвал США бороться с допингом в американских спортлигах

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что США должны сыграть важную роль в решении проблемы допинга и активизировать борьбу с запрещёнными препаратами в своих студенческих и профессиональных спортивных лигах. Его заявление размещено на странице дипмиссии в Facebook.

Употребление допинга — общемировая проблема. Её решение требует усилий всех государств. США также могут сыграть в этом процессе важную роль, — отметил дипломат.

Он добавил, что в американских студенческих и профессиональных спортивных лигах не придерживаются международных антидопинговых стандартов. С них и надо начинать борьбу за чистоту спорта, поскольку именно эти лиги являются кузницей кадров олимпийской сборной США.

Ранее стало известно, что серебряный призёр Олимпиады в Лондоне Евгений Коротышкин заявил: американцы не очень чисты в отношении допинга. По его словам, в комнате ожидания перед заплывами все до единого американца «пшикают себе в лёгкие препараты от астмы», и Бог знает, от чего ещё.