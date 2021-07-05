Последняя надежда: спасёт ли Медведеву переход в парное катание

Пропустившая весь соревновательный год Евгения Медведева ожидаемо оказалась вне сборной России на новый сезон и пролетела мимо этапов Гран-при. И когда казалось, что спортивной карьере фигуристки пришёл конец, на горизонте появилась надежда. Двукратная чемпионка мира уже несколько месяцев тренируется в паре с серебряным призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане Александром Энбертом. Неужели Медведева всерьёз задумалась о переходе в новый вид? Есть ли у неё перспективы в парах? Разбираемся в вопросе.
Болельщики верят в «парное» будущее
Начнём с того, что Медведева встала в пары не случайно. Дело в том, что уже на этой неделе фигуристка выступит в шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина» в паре с Александром Энбертом.
Впрочем, формат шоу нисколько не смущает болельщиков Медведевой. Они уверены, что она не случайно оказалась в паре, и предвкушают скорый переход любимой фигуристки в новую дисциплину на официальном уровне.
Поставить их в пару, даже если это шоу, — просто гениальная идея! А что, может привыкнуть, потом программу к Олимпиаде! Достойные и талантливые ведь спортсмены, и смотрятся хорошо, — оставила комментарий одна из подписчиц в аккаунте шоу Авербуха в Instagram.
Надежды болельщиков подогревает и сама Медведева. В недавнем интервью для «Русского радио» фигуристка заявила, что благодаря работе в паре она может расширить рамки фигурного катания. Также спортсменка добавила, что встала в пару с Энбертом ещё до приглашения Ильи Авербуха принять участие в шоу.
Задолго до предложения участия в шоу мы с Сашей начали кататься. Я написала ему в директ в Instagram: Саша, научи меня кататься в паре. Он такой: «Окей, давай. Когда, куда, мне тоже интересно», — рассказала Женя.
Из этих слов главный вывод состоит в том, что пока со стороны Медведевой опровержений по поводу продолжения карьеры в парах не поступало. А это, в свою очередь, значит, что болельщики могут продолжать верить в счастливый исход истории Медведевой-парницы. Но одно дело вера, другое — перспективы. Есть ли будущее у Медведевой в парном катании?
Медведева готова для парного катания...
Учитывая всю сложность положения, в котором оказалась Женя, вариант с парным катанием может стать чуть ли не последней возможностью для возвращения в большой спорт. Ещё раз сыскать счастье в одиночном катании ей вряд ли уже удастся. Все пьедесталы международных стартов оккупировали на несколько лет вперёд более молодые и способные девочки из группы Тутберидзе (есть ещё Елизавета Туктамышева, но она — исключение из правил). Конкурировать с ними ну просто невозможно. А в парном катании при наличии хорошего партнёра (например, того же Энберта) есть возможность о себе заявить.
К тому же Евгения Медведева, как отмечают многие специалисты, имеет прекрасное телосложение для парницы. Да и в физическом, и техническом плане она по-прежнему очень сильна. Это отмечает и её новоиспечённый партнёр.
Мы подходим по росту и весу. Женя в прекрасной форме, у неё есть мышечный корсет. Без него нельзя делать каскады 3-3 с риттбергером, с руками наверх. Парное катание — это другой вид фигурного катания, и в нём работают другие мышцы, — приводит слова Энберта Sport24.
Ещё один аргумент в пользу Медведевой и парного катания — это Этери Тутберидзе. Несколько месяцев назад прославленный тренер решила расширить горизонты своего влияния в «фигурке» и впервые взяла в группу парников, да непростых. К Этери Тутберидзе присоединились одни из лидеров этой дисциплины не только в России, но и на мировой арене — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Благодаря новым подопечным Тутберидземожет прокачать свои навыки в парном катании, а полученный опыт передать той же Медведевой. Почему бы и нет?
...но уже поздно
Впрочем, есть в этой истории несколько важных контраргументов.
Во-первых, в последние годы Евгения Медведева стала очень подвержена травмам. Во многом из-за различных проблем со здоровьем ей пришлось взять паузу в спорте, которая длится до сих пор. Нет никакой гарантии, что в новой дисциплине она вдруг перестанет мучиться с проблемами со здоровьем. Да, в какой-то степени Жене должно быть полегче — всё-таки в парном катании не нужно выполнять четвертные прыжки для достижения высоких результатов. Однако огромным заблуждением было бы утверждать, что в парах намного проще, чем в одиночном катании. Это совсем не так. Наоборот, этот вид является самым травмоопасным из всех. Поэтому для Жени риск травмироваться или обострить старые болячки также высок.
Но это не все проблемы. Есть ощущение, что Медведева немного опоздала с переходом в новый вид. Как-то известный канадский тренер Ришар Готье сказал, что любой паре необходимо три года на формирование. И это действительно так. Никакие физические данные не помогут в одночасье установить контакт между партнёрами — для этого нужно время.
Возможно, если бы Медведева начала пробовать себя в паре год-полтора года назад, можно было бы говорить о каком-то спортивном будущем в новой дисциплине, о международных стартах, об Олимпиаде. Сейчас же все эти разговоры напоминают историю с четверным сальховым, который фигуристка усиленно тренировала-тренировала, но так и не показала публике ни разу.
О квад-сальхове все уже давно забыли. Пройдёт время, забудут и о парном катании.