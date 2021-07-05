Последняя надежда: спасёт ли Медведеву переход в парное катание

Пропустившая весь соревновательный год Евгения Медведева ожидаемо оказалась вне сборной России на новый сезон и пролетела мимо этапов Гран-при. И когда казалось, что спортивной карьере фигуристки пришёл конец, на горизонте появилась надежда. Двукратная чемпионка мира уже несколько месяцев тренируется в паре с серебряным призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане Александром Энбертом. Неужели Медведева всерьёз задумалась о переходе в новый вид? Есть ли у неё перспективы в парах? Разбираемся в вопросе.

Болельщики верят в «парное» будущее

Начнём с того, что Медведева встала в пары не случайно. Дело в том, что уже на этой неделе фигуристка выступит в шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина» в паре с Александром Энбертом.

Александр Энберт aleksandr_enbert/instagram.com

Впрочем, формат шоу нисколько не смущает болельщиков Медведевой. Они уверены, что она не случайно оказалась в паре, и предвкушают скорый переход любимой фигуристки в новую дисциплину на официальном уровне.

Поставить их в пару, даже если это шоу, — просто гениальная идея! А что, может привыкнуть, потом программу к Олимпиаде! Достойные и талантливые ведь спортсмены, и смотрятся хорошо, — оставила комментарий одна из подписчиц в аккаунте шоу Авербуха в Instagram.

Надежды болельщиков подогревает и сама Медведева. В недавнем интервью для «Русского радио» фигуристка заявила, что благодаря работе в паре она может расширить рамки фигурного катания. Также спортсменка добавила, что встала в пару с Энбертом ещё до приглашения Ильи Авербуха принять участие в шоу.

Задолго до предложения участия в шоу мы с Сашей начали кататься. Я написала ему в директ в Instagram: Саша, научи меня кататься в паре. Он такой: «Окей, давай. Когда, куда, мне тоже интересно», — рассказала Женя.

Из этих слов главный вывод состоит в том, что пока со стороны Медведевой опровержений по поводу продолжения карьеры в парах не поступало. А это, в свою очередь, значит, что болельщики могут продолжать верить в счастливый исход истории Медведевой-парницы. Но одно дело вера, другое — перспективы. Есть ли будущее у Медведевой в парном катании?

Медведева готова для парного катания...

Учитывая всю сложность положения, в котором оказалась Женя, вариант с парным катанием может стать чуть ли не последней возможностью для возвращения в большой спорт. Ещё раз сыскать счастье в одиночном катании ей вряд ли уже удастся. Все пьедесталы международных стартов оккупировали на несколько лет вперёд более молодые и способные девочки из группы Тутберидзе (есть ещё Елизавета Туктамышева, но она — исключение из правил). Конкурировать с ними ну просто невозможно. А в парном катании при наличии хорошего партнёра (например, того же Энберта) есть возможность о себе заявить.

Алина Загитова, Евгения Медведева, Этери Тутберидзе Авилов Александр/Агентство «Москва»

К тому же Евгения Медведева, как отмечают многие специалисты, имеет прекрасное телосложение для парницы. Да и в физическом, и техническом плане она по-прежнему очень сильна. Это отмечает и её новоиспечённый партнёр.

Мы подходим по росту и весу. Женя в прекрасной форме, у неё есть мышечный корсет. Без него нельзя делать каскады 3-3 с риттбергером, с руками наверх. Парное катание — это другой вид фигурного катания, и в нём работают другие мышцы, — приводит слова Энберта Sport24.

Ещё один аргумент в пользу Медведевой и парного катания — это Этери Тутберидзе. Несколько месяцев назад прославленный тренер решила расширить горизонты своего влияния в «фигурке» и впервые взяла в группу парников, да непростых. К Этери Тутберидзе присоединились одни из лидеров этой дисциплины не только в России, но и на мировой арене — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Благодаря новым подопечным Тутберидземожет прокачать свои навыки в парном катании, а полученный опыт передать той же Медведевой. Почему бы и нет?

...но уже поздно

Впрочем, есть в этой истории несколько важных контраргументов.

Во-первых, в последние годы Евгения Медведева стала очень подвержена травмам. Во многом из-за различных проблем со здоровьем ей пришлось взять паузу в спорте, которая длится до сих пор. Нет никакой гарантии, что в новой дисциплине она вдруг перестанет мучиться с проблемами со здоровьем. Да, в какой-то степени Жене должно быть полегче — всё-таки в парном катании не нужно выполнять четвертные прыжки для достижения высоких результатов. Однако огромным заблуждением было бы утверждать, что в парах намного проще, чем в одиночном катании. Это совсем не так. Наоборот, этот вид является самым травмоопасным из всех. Поэтому для Жени риск травмироваться или обострить старые болячки также высок.

Евгения Медведева Никеричев Андрей/РИА Новости

Но это не все проблемы. Есть ощущение, что Медведева немного опоздала с переходом в новый вид. Как-то известный канадский тренер Ришар Готье сказал, что любой паре необходимо три года на формирование. И это действительно так. Никакие физические данные не помогут в одночасье установить контакт между партнёрами — для этого нужно время.

Возможно, если бы Медведева начала пробовать себя в паре год-полтора года назад, можно было бы говорить о каком-то спортивном будущем в новой дисциплине, о международных стартах, об Олимпиаде. Сейчас же все эти разговоры напоминают историю с четверным сальховым, который фигуристка усиленно тренировала-тренировала, но так и не показала публике ни разу.

О квад-сальхове все уже давно забыли. Пройдёт время, забудут и о парном катании.