Медведева призналась, что хочет развиваться в парном катании

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью для Goldapple рассказала об интересе к парному катанию.

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании будет выступать в паре с Александром Энбертом в шоу «Анна Каренина».

В какой-то момент я поняла, что хочу быть более универсальной, хочу, чтобы на меня было ещё более интересно смотреть зрителям в шоу. Поняла, что хочу раздвигать рамки фигурного катания и что хочу научиться кататься в паре. Интересно попробовать разное, — сказала Медведева.

Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Кроме того, знаменитая фигуристка является двукратной чемпионкой мира 2016 и 2017 годов, двукратной чемпионкой Европы 2016 и 2017 годов, имеет звание «Заслуженный мастер спорта России».

Ранее сообщалось, что президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, как и олимпийская чемпионка Алина Загитова, не примет участия на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).