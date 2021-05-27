Стало известно, выступит ли Медведева на Олимпиаде-2022

https://static.news.ru/photo/eb7d3756-f799-11e9-b4e9-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, как и олимпийская чемпионка Алина Загитова, не примет участия на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Об этом сообщает Sport24.

Всё, что я сказал про Загитову, относится и к Жене Медведевой. На Олимпиаде она тоже не выступит, — сказал он.

21-летняя Медведева не участвовала в соревнованиях с 2019 года. Последний раз она выступила на чемпионате России в Красноярске в короткой программе. Загитова же объявила о приостановке карьеры перед тем турниром.

Более того, обе спортсменки перед началом нового сезона не попали в состав сборной России.

На данный момент Алина гастролирует по миру. Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, порадовалась за спортсменку.