16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Стало известно, выступит ли Медведева на Олимпиаде-2022

14:39, 27 мая 2021
Евгения Медведева Евгения Медведева Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, как и олимпийская чемпионка Алина Загитова, не примет участия на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Об этом сообщает Sport24.

Всё, что я сказал про Загитову, относится и к Жене Медведевой. На Олимпиаде она тоже не выступит, — сказал он. 

21-летняя Медведева не участвовала в соревнованиях с 2019 года. Последний раз она выступила на чемпионате России в Красноярске в короткой программе. Загитова же объявила о приостановке карьеры перед тем турниром. 

Более того, обе спортсменки перед началом нового сезона не попали в состав сборной России. 

На данный момент Алина гастролирует по миру. Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, порадовалась за спортсменку.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео