Каскад надежды: Медведева готовится к возвращению в большой спорт

Алина Загитова стала не единственной фигуристкой, которая провела полноценный сезон без соревнований. У Евгении Медведевой тоже выпал, по сути, весь год. Впрочем, в отличие от Загитовой, возвращение двукратной чемпионки мира в большой спорт кажется более реалистичным. Накануне, в шоу «Чемпионы на льду» фигуристка исполнила каскад из тройных прыжков впервые за семь месяцев. Неужели Медведева начала набирать форму? Возвращение в итоге состоится? NEWS.ru оценивает шансы на камбэк двукратной чемпионки мира.

Виной всему спина

Медведева карьеру не приостанавливала и никуда уходить не собиралась. В середине сентября она наравне с остальными членами сборной России выступила на контрольных прокатах и сразу после этого на удивление многим (мягко говоря) вернулась к Этери Тутберидзе.

Несмотря на масштаб и громкость трансфера, это решение было весьма логичным. Пандемия коронавируса очень сильно сказалась с негативной точки зрения на подготовке Медведевой — у Жени не было возможности тренироваться напрямую с Брайном Орсером в Канаде. А альтернативные пути тренировок явно не приносили должного результата. Поэтому Женя решилась на столь серьёзный и ответственный шаг.

Медведева возвращалась к Тутберидзе, чтобы стать сильнее, чтобы в привычных и комфортных условиях (в России коронавирус не сказался на соревнованиях) хорошо подготовиться и по возможности проявить себя в предолимпийском сезоне. И стоит отметить, что немало людей (это и эксперты, и журналисты, и болельщики) верили в то, что воссоединившийся тандем принесёт плоды. Но уверенного старта после возвращения не случилось. Обострившаяся хроническая травма спины вкупе с коронавирусом, которым фигуристка заразилась в ноябре, обернулись тем, что Женя так ни разу и не появилась на официальных стартах в этом сезоне.

Положительная динамика

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Процесс восстановления от всех травм, вирусов действительно затянулся. В итоге фигуристка приступила к полноценному тренировочному процессу только в начале декабря. Но одними тренировками Медведева не ограничилась. В этом сезоне двукратная чемпионка мира несколько раз появилась на льду с показательными номерами. Дебют же после возвращения к Тутберидзе состоялся в конце года на чемпионате России.

Говоря о показательных Медведевой, необходимо обратить внимание на то, что от шоу к шоу фигуристка прибавляет в техническом плане: к показательным в Челябинске она восстановила только тройной сальхов, в Казани на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» мелькнул ещё тройной риттбергер. Но больше всего Медведева порадовала московскую публику. Накануне в «Мегаспорте» впервые в этом сезоне был исполнен каскад тройной сальхов — тройной тулуп и сольный сальхов в три оборота.

Решила попробовать. На тренировках начинает потихонечку идти. В Казани не получилось, но здесь приземлилась нормально и решила пойти на второй прыжок, — прокомментировала свой каскад фигуристка.

Конечно, прыжковый контент на показательных выступлениях — это сомнительный повод для глубокого анализа. Но, с одной стороны, иной возможности хоть как-то оценить форму двукратной чемпионки мира у нас нет, с другой — долгожданный каскад (пусть и совсем простой) всё-таки говорит о положительной динамике. Фигуристка постепенно набирает форму. Получается, возвращению быть?

Сейчас или никогда

Евгения Медведева Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сама Женя пока точного ответа на этот вопрос не даёт, отделываясь банальным «Давайте следующий сезон для начала состоится, а там посмотрим». Но даже без её подтверждения или опровержения понятно, что фигуристка приложит все усилия, чтобы вернуться. И вчерашний каскад — это важный признак того, что она работает над этим.

Как известно, следующий сезон — олимпийский, и для 21-летней Медведевой это, скорее всего, последняя возможность отобраться на второй главный старт жизни. В Пхёнчхане желанная золотая медаль досталась Загитовой, если кто забыл. В Пекине Женя должна исправить эту ошибку.

Пока вы окончательно не решили, что мы сошли с ума, объясним, что имеем в виду под «исправить ошибку». Бороться за индивидуальное золото в женской одиночке при живых и прокаченных Анне Щербаковой, Александре Трусовой, Камиле Валиевой, Дарье Усачёвой, Майе Хромых, Алёне Косторной и Елизавете Туктамышевой просто-напросто невозможно. В такой конкурентной среде непросто побороться за золото, даже отобраться на Олимпиаду (максимальная квота — три человека) будет архисложно. Но есть и командный турнир на Олимпиаде. Как раз в составе сборной России фигуристка может оказаться в Пекине и даже что-нибудь выиграть (например, золото).

Естественно, за эту возможность и Женя, и, может быть, даже федерация будет цепляться до последнего. У Медведевой был целый сезон, чтобы залечить «раны». Сам факт, что Тутберидзе её сдерживала весь сезон, тоже показательный момент. Если бы им была безразлична судьба олимпийского сезона, возможно, Женя бы предстала на каких-нибудь стартах (неоптимальные кондиции не стали же для фигуристки поводом, чтобы сняться с контрольных прокатов, а Этери рассудила иначе). Так вот, Женя залечила «раны», постепенно набирает форму и ещё имеет несколько месяцев в запасе, чтобы подготовиться и прокачать себя. Конечно же, она вернётся. Когда, если не сейчас?