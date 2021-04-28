Потерянные: зачем Тарасовой и Морозову нужна Тутберидзе

Вот и случился первый громкий переход нынешнего межсезонья в фигурном катании. Спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов официально присоединились к тренерскому штабу Этери Тутберидзе. Что же привело двукратных чемпионов Европы к «матери» одиночниц? Неужели это заявка на Олимпийские медали? NEWS.ru пытается разобраться в самом необычном трансфере этого межсезонья.

Калейдоскоп тренеров

Если взглянуть на карьеру фигуристов Тарасовой и Морозова в последние годы, то может сложиться впечатление, что они попали в игру с нескончаемой полосой препятствий. Начиная с Игр в Пхёнчхане одну из лучших спортивных пар России бросает из стороны в сторону. Этот процесс, как мы можем заметить, продолжается и по сей день. Но давайте обо всём по порядку.

По большому счёту отправной точкой всех событий стала Олимпиада-2018, после которой от фигуристов бесцеремонно отказалась собственный наставник Нина Мозер. Она призналась, что ей неинтересно сотрудничать с ними, и отдала их на попечительство Максиму Транькову, который на тот момент вообще не имел тренерского опыта.

Неожиданная коллаборация ожидаемо не принесла плоды. Нине Мозер пришлось вернуться к Евгении и Владимиру, но ненадолго. После чемпионата мира в Японии пара объявила, что начинает сотрудничество с Мариной Зуевой.

Переход к Зуевой был тоже своего рода вызовом для пары. Во первых, им пришлось полностью сменить обстановку — Марина Олеговна тренирует в США. Во-вторых, Зуева в большей степени взаимодействовала с танцевальными дуэтами. Скорее всего, именно по этой причине за океан с парой отправился и Максим Траньков. Так он окончательно закрепился в качестве наставника Тарасовой и Морозова.

Владимир Морозов и Максим Траньков Максим Богодвид/РИА Новости

Несмотря на все опасения и трудности, связанные с адаптацией в новом коллективе, сезон-2019/20 пара провела на достаточно высоком уровне. На международных стартах они находились стабильно в тройке сильнейших, венцом же совместной работы с Зуевой стало серебро чемпионата Европы в Граце. И когда казалось, что пара наконец начала потихоньку прибавлять в стабильности — в дверь постучал коронавирус.

Отрезвляющий чемпионат мира

Всемирная пандемия очень сильно изменила подготовку фигуристов к сезону. Возможности тренироваться на две страны у Евгении и Владимира уже не было, поэтому пришлось осесть в России. Весь сезон пара занималась по большому счёту с одним только Траньковым. Возможно, в какой-то степени через Skype (или что-то ещё) велись тренировки-консультации с Зуевой в онлайн-режиме. Но это только предположения. Даже если этот формат тренировок использовался, есть пример Евгении Медведевой, который говорит о том, что не всегда подобный способ взаимодействия способствует прогрессу.

Но вернёмся к сути дела. Работа с одним лишь Траньковым снова обнажила многие проблемы пары. И если в начале сезона дела у них складывались неплохо — золото чемпионата России, серебро одного из этапов Кубка страны, — то на чемпионате мира в Стокгольме стало понятно, что что-то происходит не так. Из-за ошибок в короткой и произвольной программах пара осталась без пьедестала.

Лишившиеся важнейшей медали, главного тренера, нормальных условий для тренировок, а также имея за спиной сильных конкурентов в лице соотечественников, Тарасова и Морозова оказались в очень непростой ситуации. Было очевидно, что необходимо что-то менять. Так и возник вариант с Тутберидзе.

Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему Тутберидзе

Несмотря на то что у Тутберидзе нет опыта работы с «парниками», выбор на неё пал неслучайно. Евгению давно преследуют проблемы с прыжками, и последний чемпионат мира, на котором она сорвала параллельный тройной тулуп, это в очередной раз доказал. А где как не в «Хрустальном», в кузнице «попрыгунчиков», оттачивать работу над прыжковыми элементами?

Видимо, так рассудили Женя и Вова, у которых в период турне с шоу Этери «Чемпионы на льду» была возможность познакомиться со спецификой работы известного тренерского штаба. Кстати, о тренерском штабе, он будет не совсем новым для фигуристов. С парой по-прежнему будет продолжать сотрудничество Траньков. Он как раз и будет выполнять роль единственного человека, сведущего в парном катании в «Хрустальном».

Но прыжки — это не главный аргумент. Следующий сезон — олимпийский. Он очень важен именно для этой пары — возможно, это их последний шанс отобраться на Игры. Поэтому к главному старту карьеры нужно подойти во всеоружии, с сильным тылом за спиной. Немудрено, что именно в Этери Тарасова и Морозов увидели этот тыл. У неё статус, у неё методики, у неё успехи, в конце концов. Кто, если не она?

Не всё так просто

Мы уже писали о том, с какими рисками может столкнуться Тутберидзе в работе с парами. Отсутствие опыта, успехи только с молодыми, неопределённость с катками — все эти обстоятельства могут коснуться в том числе и Женю с Вовой. Но говоря конкретно об их паре, необходимо отметить ещё и проблемы с психологией партнёрши. Женя относится к тому типу фигуристок, которые не могут справиться с эмоциями на больших стартах. Улучшится ли положение дел, когда Тутберидзе откорректирует прыжки фигуристке, покажет время. Но пример Трусовой, которая под руководством Тутберидзе заваливала прыжки по большей части из-за волнения, говорит не в пользу счастливого хэппи-энда.

Подытоживая, пара была в безвыходной ситуации, поэтому ей пришлось проситься к Тутберидзе. Но несмотря на статус и опыт (в глобальном смысле) именитого наставника, этот тандем выглядит пока успешным только на бумаге.