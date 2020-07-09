Победитель трёх престижных велогонок мира Фрум продолжит карьеру в Израиле

https://static.news.ru/photo/ae59bbee-c1c7-11ea-b8e0-fa163e074e61_660.jpg Крис Фрум Фото: Lapresse/ Massimo Paolone/Global Look Press

Самый успешный британский велогонщик Крис Фрум, победитель всех трёх Гранд-туров, покинет Team Ineos (бывшая Sky) по окончании сезона, говорится в пресс-релизе команды.

Действующий контракт Криса заканчивается в декабре, и сейчас мы приняли решение не продлевать его. Мы объявляем это раньше, чем обычно, чтобы положить конец спекуляциям и позволить команде сосредоточиться на предстоящем сезоне, — говорится в сообщении команды.

Сам гонщик, проведший в команде 10 сезонов, заявил, что сосредоточен в пятый раз выиграть «Тур де Франс» с командой Ineos. По информации BBC, гонщик присоединиться к израильскому коллективу Start-Up Nation, которая получила статус проконтинентальной команды (UCI Professional Continental team) в 2017 году. С 2015 — по 2016 имела статус континентальной команды.

Фрум является четырёхкратным победителем «Тур де Франс», победителем «Джиро д'Италия» и «Вуэльты Испании». Также в его активе две бронзы Олимпийских игр в индивидуальной гонке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испанский 37-летний велогонщик Давид Лопес принял решение завершить спортивную карьеру, которая началась в 2005 году. Он был помощником Фрума и помог британцу выиграть «Тур де Франс» и «Вуэльту Испании».