Плющенко показал тренировку Трусовой и других фигуристов своей группы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео с тренировки своей команды во время сборов спортсменов.
Работа кипит уже в Кисловодске, — подписал Плющенко видео, которое выложил на свою страницу в Instagram.
Фигуристы Александра Трусова, Кирилл Сарновский, Софья Титова и другие члены группы выполняли упражнение со скакалкой.
Ранее Плющенко опубликовал видео, как он вместе со спортсменами добирался до Кисловодска. Он показал, что едет вместе с фигуристами Софьей Титовой и Кириллом Сарновским на автодоме, за рулём которого — тренер команды Дмитрий Михайлов, писал NEWS.ru.
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