Плющенко показал тренировку Трусовой и других фигуристов своей группы

https://static.news.ru/photo/7bf94ac0-a7f5-11ea-bf63-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео с тренировки своей команды во время сборов спортсменов.

Работа кипит уже в Кисловодске, — подписал Плющенко видео, которое выложил на свою страницу в Instagram.

Фигуристы Александра Трусова, Кирилл Сарновский, Софья Титова и другие члены группы выполняли упражнение со скакалкой.

Ранее Плющенко опубликовал видео, как он вместе со спортсменами добирался до Кисловодска. Он показал, что едет вместе с фигуристами Софьей Титовой и Кириллом Сарновским на автодоме, за рулём которого — тренер команды Дмитрий Михайлов, писал NEWS.ru.