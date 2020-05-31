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Плющенко показал, как фигуристы его группы едут на сбор в Кисловодск

16:40, 31 мая 2020 19
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тренировочная группа двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко отправилась на сборы в Кисловодск.

Плющенко опубликовал видео из дороги на своей странице в Instagram. Он показал, что едет вместе с фигуристами Софьей Титовой и Кириллом Сарновским на автодоме, за рулём которого тренер команды Дмитрий Михайлов.

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Плющенко отметил, что группа старших спортсменов едет с родителями на машинах.

Сборы тренировочной группы Плющенко начнутся в Кисловодске 1 июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Плющенко заявил, что работа с его новой подопечной Александрой Трусовой начнётся сразу после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. По его словам, пока они общаются дистанционно, укрепляя знакомство. Олимпийский чемпион отметил, что уже договорился с отечественными и зарубежными хореографами, составляются программы, подбирается музыка.

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