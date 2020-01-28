https://static.news.ru/photo/073b9a68-41ab-11ea-878f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Wilf/Global Look Press

Второй этап Мировой серии по прыжкам в воду, который должен был состояться на территории Китая с 6 по 8 марта, был отменён в связи с угрозой коронавируса.

Этап Мировой серии, который должен был состояться в Китае, отменили из-за угрозы пневмонии, — приводит слова главного тренера сборной России Светланы Моисеевой « Р-Спорт ».

Первые случаи заражения были зафиксированы в декабре 2019-го в городе Ухань (Китай) с населением порядка 11 млн человек. Изначально сообщалось о неизвестном виде пневмонии, затем учёным удалось установить источник заболевания. Им оказался малоизученный вид коронавируса 2019-nCoV, который ранее передавался лишь животным. Всего в семействе этих вирусов насчитывается 38 видов, лишь шесть из них (теперь семь) передаются человеку.

Ранее NEWS.ru писал, что Оргкомитет зимних Олимпийских игр — 2022 отменил церемонию старта обратного отсчёта до соревнований, которая должна была пройти на олимпийском стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.