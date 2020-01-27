https://static.news.ru/photo/80727136-410b-11ea-a45a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li He/Xinhua/Global Look Press

Оргкомитет зимних Олимпийских игр — 2022 отменил церемонию старта обратного отсчёта до соревнований, которая должна была пройти на олимпийском стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.

Пресс-служба Оргкомитета заявила, что никаких больших мероприятий в городе не будет из-за вспышки коронавируса. При этом ещё есть вероятность, что небольшое мероприятие внутри помещения состоится, сообщает РИА Новости.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Высшая хоккейная лига (ВХЛ) приняла решение провести все матчи с участием клубов из Китая на территории России в связи с угрозой распространения нового вируса. А Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о переносе женского квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 года, писал NEWS.ru.