Оргкомитет зимних Олимпийских игр — 2022 отменил церемонию старта обратного отсчёта до соревнований, которая должна была пройти на олимпийском стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.
Пресс-служба Оргкомитета заявила, что никаких больших мероприятий в городе не будет из-за вспышки коронавируса. При этом ещё есть вероятность, что небольшое мероприятие внутри помещения состоится,
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее Высшая хоккейная лига (ВХЛ) приняла решение провести все матчи с участием клубов из Китая на территории России в связи с угрозой распространения нового вируса. А Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о переносе женского квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 года, писал NEWS.ru.
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